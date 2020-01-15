Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada; "(Ukrayna uçağının düşürülmesi) İnsanlar kriz anlarında affedilemez hatalar yapabiliyor. Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. 2015 nükleer anlaşma en iyi anlaşmalar arasındadır. Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılmasını biz istemedik. ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD işle müzakerelerle ilgilenmiyoruz.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Ukrayna uçağının düşmesine neden olanlar İran ulusundan özür dilemeli. ABD Ortadoğu'yu daha güvensiz hale getiren önceki suçlarından dolayı Tahran'dan özür dilemeli. AVrupa Birliği 2015 nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirmeli. Yabancı güçler Ortadoğu'yu terk etmeli.