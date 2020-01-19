Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali’deki Türk inşaat çalışanlarına yeni bir saldırı daha düzenlendi. Başkent Mogadişu’nun 30 kilometre dışındaki Afgoye bölgesinde, Türklerin bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Polis memuru Nur Ali “Hızla gelen bomba yüklü bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu restorana dalarak infilak ettirildi” dedi. Saldırıda altısı Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan ikisinin durumu ciddi, ameliyata alındılar. Ayrıca dokuz Somalili yaralıdan dördünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız, ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi. Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da “Somali’deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz” dedi. Çavuşoğlu, Somali halkının her zaman yanında olacaklarının altını çizerek “Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

Somali’de dört gün önce de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlenmiş. Üç Somalili askerin hayatını kaybettiği saldırıda, iki asker de yaralanmıştı. 28 Aralık 2019 tarihinde yine Mogadişu’da yapılan bombalı saldırıda da ise ikisi Türk olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen terör örgütü eş-Şebab, asıl hedefin Türk mühendisler olduğunu açıklamıştı.