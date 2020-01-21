Fransız basınında yer alan haberlere göre Brest'te terör saldırısı hazırlığı yapan 28 ila 38 yaşlarındaki 7 şüpheli İç İstihbarat Birimince gözaltına alındı. Açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan söz konusu şüphelilerin aynı zamanda Irak ve Suriye bölgesine gitmeyi planladığı da belirtildi. Brest'te 27 Haziran 2019'da bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri imam 2 kişi yaralanmıştı.
Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
21.01.2020 - 02:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Brest kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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676342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/676342.aspx
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