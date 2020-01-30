Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman hükûmeti FETÖ ile arasındaki görüşme ve iş birliğine yönelik Sol Parti’nin verdiği soru önergesine detaylı cevap vermekten kaçındı. Sol Parti’nin önergesinde, Federal Hükûmetin ve ilgili makamların FETÖ’ye bağlı kişi, kurum, dernekler ve medya arasında ne gibi temaslar ve toplantıların yapıldığı, bunların ne zaman ne vesilesiyle olduğu soruldu. Alman hükûmetinden önergeye verilen cevapta ise tüm temasların kayıt altına alınması zorunluluğu olmadığı ve kapsamlı kayıt da tutulmadığı ifade edilerek, hükûmetin FETÖ’ye atfedilen kuruluşlar veya kişiler hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığı savunuldu. Sorulara verilecek cevapların içeriğinin özellikle istihbarat servislerinin işlevselliğini etkileyeceği, bu nedenle bilgilerin öngörülen çerçevede yayımlanamayacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

Parlamentonun hükûmete soru sorma ve bilgi alma hakkı devletin çıkarları gibi anayasa hukukundan kaynaklanan bilgilerin korunmasına ilişkin çıkarlarla sınırlıdır. İstenen bilgilerin açıklanması, somut ayrıntıların ve yüksek seviyede korunması gereken istihbarat bağlantılarının açığa çıkma riskini taşıyor. Dolayısıyla, hem hükûmet hem de hükûmet dışı aktörlerin federal istihbarat servislerinin belirli prosedürleri ve becerileri hakkında sonuçlar çıkarılabilir. Bu da bilgi edinme hususunda ciddi kısıtlamalar anlamına gelir ki, federal hükûmetin istihbarat servisleri yasal görevlerini tam olarak yerine getiremezler. Talep edilen bilgiler, gizlilik çıkarlarını öyle etkiliyor ki, devletin çıkarı parlamentonun bilgi alma hakkı karşısında ağır basıyor. Bu bağlamda, milletvekillerinin soru sorma hakkı, istihbarat servislerinin gizlilik çıkarlarının gerisinde kalması gerekiyor.

ALARM ÇANLARI ÇALIYOR

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke cevaba sert tepki gösterdi. Jelpke, yaptığı açıklamada “Alman hükûmeti ile FETÖ arasındaki temas ve iş birliğine yönelik soruya, istihbarat birimlerinin korunması gereken gizlilik çıkarları gerekçesiyle cevap verilmiyorsa benim için alarm çanları çalıyor demektir. Bu da temasların istihbarat düzeyinde gerçekleştiği izlenimi veriyor’’ dedi.