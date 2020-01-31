Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016’da yapılan referandumda İngilizlerin yüzde 52’si, ülkenin AB’den ayrılmasına (Brexit) destek vermişti. Başbakan Johnson, bugün İngiliz televizyonlarından ulusa sesleneceği konuşma yapacak. Johnson’ın konuşmasında Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve “yaraları sarma” çağrısında bulunması bekleniyor.

Ülkede, “Brexit günü” diye adlandırılan 31 Ocak Cuma, hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalara da hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Başbakanlık binası “10 Numara”ya yansıtılacak saatle, ülkenin AB üyesi kalacağı son dakikalar geriye sayılacak ve bazı hükûmet binaları, özel olarak ışıklandırılacak. Brexit vesilesiyle İngiliz Merkez Bankası da 50 penilik madeni parayı tedavüle sokacak. 31 Ocak 2020 tarihini taşıyacak paranın üzerinde, “Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk” ifadesi yer alacak.

Aşırı sağ siyasetçi ve AB karşıtı kampanyanın mimarlarında Nigel Farage’ın liderliğindeki Brexit Partisi de parlamento önünde kutlama partisi düzenleyecek.

Brexit anlaşmasına göre, İngiltere ile AB arasında 1 Şubat’tan itibaren geçiş dönemi başlayacak. 31 Aralık’a kadar sürmesi öngörülen bu dönemde taraflar, başta kapsamlı serbest ticaret anlaşması olmak üzere gelecekteki ilişkilerinin alacağı şekli müzakere edecek.

İngiltere, bu süreçte gümrük birliği, ortak pazar ve serbest dolaşım gibi AB üyeliği unsurlarını sürdürecek ve AB kurallarına tabi kalacak. Ancak ülke, AB’nin karar alma mekanizmalarında söz hakkını kaybedecek. İngiltere’nin Avrupa Parlamentosundaki milletvekillerinin görevi de sona erecek.

İngiltere, anlaşmaya göre, AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan bir ödeme de yapacak. Geçen yıl 29 Mart itibarıyla 39 milyar sterlin olarak hesaplanan meblağın, aradan geçen süre de yapılan ödemelerin düşülmesiyle 30 milyar sterline kadar gerilediği değerlendiriliyor.