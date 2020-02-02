Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölenler arasında iki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) çalışanı ve bir de sağlık görevlisinin yer aldığı belirtildi. Rejim ve Rusya’nın bölgeye yönelik geçen ayki saldırılarında 28 okul, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 9 pazar yeri, 19 ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, 3 su ve 2 elektrik santrali, 4 fırın hedef alındı. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilineredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadan öldürmeye devam ediyorlar. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.