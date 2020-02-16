Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin önderlik ettiği Irak ve Suriye'deki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin Sözcüsü Albay Myles Caggins, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan koalisyon güçlerinin üssüne füze düştüğünü açıkladı. Füzenin yerel saatle 03.24'te askeri üsse düştüğünü belirten Caggins, "Düşen füze büyük değildi ve herhangi bir can kaybına yol açmadı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.

Irak basını ise sabahın ilk saatlerinde Yeşil Bölge'deki ABD Bağdat Büyükelçiliği binası yakınlarına füze düştüğünü duyurdu.

Irak Meclisi, geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani'nin ve Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar almıştı.