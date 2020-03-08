Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da koronavirüse yakalananların arasında devlet yöneticilerinin ve askerlerin fazla olması dikkatleri çekiyor. Suriye devlet televizyonu Şam’da Rusya, İran ve rejimin ortak kullandığı karargâhta, 10 İran askerinde koronavirüse rastlandığını duyurdu. İranlı askerler Şam’da karantinaya alınırken karargah binası tahliye edildi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan’ın Şam’da öldürüldüğü bildirildi. İran devlet televizyonu, Şam’daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Debiriyan’ın gece öldürüldüğünü duyurdu, olayla ilgili detay vermedi.