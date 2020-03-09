Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara yönelik tavrı her geçen gün daha da sertleşiyor. Sınırı geçen mültecileri dövüp, paralarını gasp ettikten sonra yarı çıplak hâlde Türkiye’ye gönderen Yunanistan birliklerinin şimdi de sığınmacılara karşı çivi benzeri tel ile güçlendirilen plastik mermi kullandıkları belirlendi.

Sınırı geçmek isteyen mültecilere Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Önceki gün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı. Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti. Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

İnsanlık trajedisine sahne olan Yunan sınırında güzel şeyler de yaşanıyor. Avrupa’ya geçmek için geldiği Edirne’de doğum yapan Suriye uyruklu 22 yaşındaki Zeyneb el-Abbüd ile bebeğine Türkiye sahip çıktı. Amaçlarının Hollanda’ya gitmek olduğunu anlatan 24 yaşındaki baba Necdet el-Hazza “Allah Türkiye’den razı olsun, inşallah Yunanistan insafa gelir. Bize acımıyorsa bebeğe acısın” dedi.

Bu arada Avrupa’ya gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyen sığınmacı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tampon bölgede ellerinde Türkçe, İngilizce, Arapça, Yunanca dövizlerle “kapıları açın” eylemi yaptı.

BUNLARI TÜRKİYE YAPSAYDI...

Öte yandan Hukukçular Derneğinin üyeleri, Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyişini sürdüren sığınmacılarla görüştü. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı “Birleşmiş Milletlerin mülteci komitesine müracaatta bulunacağız. AİHM ile alakalı ne olur, ona bakıyoruz. Bu yaşananları Türkiye yapmış olsaydı, Türkiye için ambargo dâhil her türlü tedbir hayata geçmişti. Konu Yunanistan olunca bunlar olmuyor. Bu da çifte standardın göstergesi” dedi.