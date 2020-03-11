İlk olarak Çin’de görülen ve kısa sürede İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olan korona virüsünün neden olduğu ölü sayısı artıyor. Almanya, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Almanya’da bin 296 korona virüsü vakası tespit edildi.
Almanya’da koronavirüsten üçüncü ölüm
11.03.2020 - 16:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sayı 3'e yükseldi.
İlk olarak Çin’de görülen ve kısa sürede İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olan korona virüsünün neden olduğu ölü sayısı artıyor. Almanya, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Almanya,koronavirüs,
687297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687297.aspx
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