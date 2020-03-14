Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mültecilere sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunan güvenlik güçleri, gaz bombalarının etkisini artırmak için önceki gün sınırdaki askerî araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başlamıştı. Uzun süredir Türkiye’ye doğru esen rüzgârın yön değiştirmesi sebebiyle Yunan güvenlik güçleri fanın azizliğine uğradı. Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombalarının hedeflenen alandan geriye düşmesi sebebiyle Yunan sınır güçleri de gazdan etkilendi.

Öte yandan Yunanistan, Kastanies Sınır Kapısı’na kamyonla taşınan 1,5 metre yüksekliğindeki beton blokları, ekskavatörle sınır kapısının girişine yerleştirdi. Yunan güvenlik güçleri blokların üzerine çıkarak kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı. Atılan üç gaz fişeği ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düştü.