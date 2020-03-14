Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, 27 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar, sağlığına kavuştu.

O tarihten bu yana evinde karantinada kalan İbtikar, bugün karantinadan çıkarak ofisinde yapılan bir toplantıya katıldı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede vaka sayısı 12 bini aşarken, can kaybı 611'e yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 4 bin 339 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Hastalığa yakalanan üst düzey isimlerden Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir ve Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin de iyileştikleri açıklanmıştı.

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam, Tahran Milletvekili Fatma Rehber ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.