Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 152 bin 434’e ulaştı. Toplam 5 bin 775 kişi öldü, 73 bin 962 kişi ise iyileşti. Çin’de koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşan 39 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Namus da yaşadığı zorlu süreci anlattı. “İlim Çin’de de olsa alın” sözünden harekete geçerek doktora eğitimi için bir buçuk yıl önce Gazze’den yola çıkıp Çin’e giden Muhammed “Bir arkadaşımda virüs çıktı ve karantinaya alındı. Ben de test yaptırdım, olumsuz çıktı ve 14 gün boyunca otelde tek kişilik odalarda zorunlu karantinada kaldık” dedi.

HASTALIK ŞİDDETLENDİ

2 Şubat’ta bir anda ciddi belirtiler ortaya çıktığını belirten Muhammed, şöyle konuştu: 39 dereceyi geçen yüksek ateş, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı, akciğerlerimde sancı baş gösterdi. Sanki akciğerlerim yerinden çıkacak gibiydi. Bunların yanı sıra boğazda kuruluk, ciddi bir öksürük, kulaklarda çınlama ve şiddetli baş ağrısı ortaya çıktı. Tedavi için hastaneye yattım. Doktorlar 4 yönlü bir tedavi yöntemi uyguladı. İlaç tedavisinin yanı sıra, psikolojik destek, spor ve sağlıklı beslenmeyle tedavi olduk. 19 Şubat’ta karantinayla tedavi aşamasını atlatarak, ikinci aşama olan iyileşme sonrası döneme geçtim. 19 Şubat- 5 Mart tarihlerinde iyileşme sonrası karantinada kaldım. Yine de virüsün cehalet kadar tehlikeli olmadığını söyleyen Muhammed “Bu virüsle mücadelenin en iyi yolu, ilgili makamların uyarılarını dikkate alıp, uygulamak ve Allah’a tevekkül etmek” dedi.

VİRÜS GÜNLÜĞÜ...

∂ İspanya’nın tamamı karantinada

Salgının en hızlı yayıldığı ülkelerden İspanya’da ölü sayısı 191’e, vaka sayısı ise 5 bin 945’e çıktı. Hükûmet bütün ülkeyi karantina altına aldı. Finlandiya’da koronavirüslü hasta sayısı 210 oldu.

∂ İran’da can kaybı 611

Ülkede son 24 saatte 97 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 12 bin 729’a çıktı. Şimdiye kadar 4 bin 339 kişi iyileşerek taburcu edildi.

∂ Yunanistan’da üç ölüm

Yunanistan’da koronavirüs sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise hızlı bir artışla 190’a ulaştı.

∂ 21 İsrailli, 38 Filistinli...

İsrail Sağlık Bakanlığı, 21 İsraillide daha Covid-19 tespit edildiğini bildirdi. Bununla vaka sayısı 164’e ulaştı. İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da da vaka sayısı 38’e yükseldi.

∂ Yeni doğan bebekte koronavirüs

İngiltere’de annesine koronavirüs teşhisi konulan bebeğin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı bilinmiyor.

∂ Azerbaycan'dan iyi haber

Azerbaycan'da 15 hastadan 3'ü iyileşerek taburcu edildi. Kazakistan'da, enfekte olan kişi sayısı 6'ya ulaştı. Ermenistan'da vaka sayısı 15'e ulaştı.