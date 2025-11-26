EuroBasket 2025'te (Avrupa Basketbol Şampiyonası) gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Ergin Ataman başantrenörlüğündeki 12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası mesaisine başlıyor.

2025 Avrupa Şampiyonası sonrası ilk kez parkeye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu'ndaki ilk maçında 27 Kasım Perşembe günü Bosna Hersek'i konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.

Cedi Osman

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, 30 Kasım Pazar günü İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası