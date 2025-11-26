Anadolu Ajansı
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam parkeye çıkıyor: Rakip Bosna Hersek
EuroBasket 2025'te (Avrupa Basketbol Şampiyonası) gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Ergin Ataman başantrenörlüğündeki 12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası mesaisine başlıyor.
2025 Avrupa Şampiyonası sonrası ilk kez sahaya çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Kasım'da Bosna Hersek'i konuk ederek, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu'ndaki ilk maçını oynayacak.
- Maç Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak.
- Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.
2025 Avrupa Şampiyonası sonrası ilk kez parkeye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu'ndaki ilk maçında 27 Kasım Perşembe günü Bosna Hersek'i konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.
Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, 30 Kasım Pazar günü İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak.
