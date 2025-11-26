ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Tyler kentinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Madison Riley, baktığı üç pitbullun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kızının bu işte deneyimli olduğunu vurgulayan acılı annesi, "Bunların olabileceği aklına bile gelmezdi” diyerek yaşadıklarını anlattı.

ABD’nin Tyler kentinde yaşanan korkunç olayda, profesyonel köpek bakıcısı olan 23 yaşındaki Madison Riley, beslediği 3 pitbullun saldırısı sonucu parçalanarak hayatını kaybetti.

Madison Riley

KÖPEKLERDEN BİRİ VURULDU AMA...

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, genç kızın geçtiğimiz Cuma günü bir evin arka bahçesinde ölü olarak bulunduğu bildirildi. New York Post'un haberine göre saldırı esnasında orada olan Larry Christian isimli yetkili, köpeklerden birini vurarak etkisiz hale getirdiğini, ancak geç kaldığını söyledi.

Riley’nin acılı annesi Jennifer Hubbel, pitbulların daha önce hiç böyle davranmadığını, kızının da yaşananları anlamlandıramadığını aktardı.

Öte yandan Hubbel kızının bu işte deneyimli olduğunu vurgulayarak, "Bunların olabileceği aklına bile gelmezdi” dedi. Genç kız, Texas Üniversitesi’nde okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenciydi ve öğretmen olma hayalleri kuruyordu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası