Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Çin’de çıkmasının ardından en fazla vakalar Güney Kore ve Japonya’da görüldü. Kısa sürede vaka sayısının arttığı Güney Kore’de 270 binden fazla kişi test yaparak ve kendini karantinaya alarak vaka sayısını kontrol altına alırken, Japonya ise sıkı tedbirlerle ölüm sayısını önlemeyi başardı.

İlk virüs vakasının 20 Ocak'ta tespit edildiği Güney Kore'de toplam vaka sayısı 8 bin 565'e yükselirken, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 91'e ulaştı. Virüsün tespit edildiği günden itibaren Güney Kore hükûmeti, virüsün tespit edildiği vakaları sıkı bir karantina süreci altında tutuyor. Herhangi bir olağanüstü hâl (OHAL) ilanı kararının alınmadığı ülkedeki yetkililer "İnsanların özgürlüklerini kısıtlamak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak sadece tespit edilen vakaların sıkı gözlem altında tutulması gerektiğinin altını çiziyor. Ülkede 270 binden fazla kişiye koronavirüs testi yapıldığı kaydedilirken, uzmanlar ülkedeki vaka ve ölüm sayılarındaki kontrollü artışın yapılan test sayısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

JAPONYA SERT TEDBİR ALDI

İlk vakanın 16 Ocak'ta görüldüğü Japonya'da ise ölenlerin sayısı ise 39'a ulaştı. Virüsün ilk ortaya çıktığı günlerden itibaren ülke genelinde sert tedbirler alındı. Ülkede korona vakalarına sıkı bir karantina programı uygulanırken, vaka sayısındaki artış dolayısıyla ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Virüsle ilgili çalışmaların yapıldığı laboratuvar ve hastane sayıları da kısa sürede arttırıldı. Artan vaka sayısı dolayısıyla Japon hükûmeti, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde OHAL ilan etti. Uzmanlar ülkedeki ölüm ve vaka sayılarındaki kontrollü artışın, Japon hükûmetinin ilk günlerden itibaren ülke genelinde aldığı sert tedbirlerle ilgili olduğunu düşünüyor.

ÇİN'DE İLK DEFA YENİ VAKA GÖRÜLMEDİ

Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk defa ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüs tespit edilmediği bildirildi. Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Covid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı. Yetkililer ayrıca, önceki gün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.

RUSYA’YA YARDIM TEKLİFİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Rusya'ya koronavirüs ile mücadelede tıbbi destek teklifinde bulundu. Çin'in Vuhan şehrinde son 24 saate hiç yeni bir Covid-19 vakasının tespit edilmemesi ve yakın zamanda virüsün yayılımını alınan tedbirlerle durdurmayı başaran Çin'e övgü dolu sözler sarf eden Lavrov, mevkidaşına Çin'de yaşanan kayıplar nedeniyle de başsağlığı diledi.

AVRUPA'DA ORDU SOKAĞA İNDİ

Çin’deki ölüm sayısı olan 3.245’i geçen İtalya’da, virüsten dolayı hayatını kaybedenler 3.405’e ulaştı. Bu ülke ile birlikte İspanya ve İngiltere'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler sertleşiyor. Koronavirüs sonrası ülkelerindeki süreci iyi yönetemeyen üç ülkede halk, evlerinde karantinaya alındı. Bu ülkelerdeki market rafları boşaldı, yağma ve isyan başladı. Ülkede büyük panik gitgide büyümeye devam ediyor. Yaşanan bu süreçler sonrası İtalya, İspanya ve İngiltere askeri sokağa indirerek, yağma ve isyanları bastırmaya çalışıyor. Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Sırbistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olağanüstü hâl ilan edilen Sırbistan’da 26 Nisan’daki yerel ve genel seçimler ertelenirken, sınırlarda, hastanelerde ve göçmen merkezlerinde silahlı askerlerin bulundurulması kararı alındı. Başkent Belgrad’da halk evlerinden çıkmazken asker, gece boyunca kontrollerde bulundu.