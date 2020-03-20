Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.
Afganistan'da Taliban saldırısı: 20'den fazla polis ve asker öldü
20.03.2020 - 10:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan,
689490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689490.aspx
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