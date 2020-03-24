Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’daki virüsün merkez üssü hâline gelen İtalya’ya dünyanın dört bir yanından tıbbi yardım gelmeye başladı. Covid-19 salgını sebebiyle dün 601 kişi artarak

6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği, mevcut vaka sayısının ise 50 bin 418 olduğu İtalya’da sağlık sistemi, yoğun talep karşısında bir süredir zorlanırken imdada farklı ülkelerden gelen tıbbi yardımlar yetişti.

ÇİN'LE MASKE ANLAŞMASI

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2,5 milyonu Çin'den, iki milyonu Avrupa Birliği’nden, bir buçuk milyonu Mısır’dan ve 40 bini de Hindistan’dan olmak üzere sadece bugün altı milyonu aşkın maske tedarik ettiklerini belirtti. Di Maio, Rusya'dan dokuz uçak dolusu tıbbi malzeme, Brezilya'dan 2,5 milyon ve yine Çin’den bir milyon maske temin ettiklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı, bu iki günde 10 milyonu aşkın maske geleceğini duyururken yarından itibaren Çin ile yapılan 100 milyon maske anlaşması çerçevesinde ilk 20 milyon maskenin ülkelerine ulaşacağını kaydetti.

TÜRKİYE DE GÖNDERİYOR

İtalya Bakan Maio, söz konusu paylaşımında ayrıca Türkiye’den gelecek 200 bin maskeye ilişkin tıkanıklığın da aşıldığını belirtti. Öte yandan İtalya’ya gelmesi gereken 110 bin maskeye el koyan Çekya, bu kararından vazgeçti. Çekya 48 saat içinde maskeleri İtalya'ya göndereceğini duyurdu. Küba da önceki gün İtalya'ya yardım için 52 kişiden oluşan bir sağlık ekibi göndermişti.

RUSYA'DAN 100 VİROLOG DESTEĞİ

Rusya, İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi. Covid-19 ile mücadele konusunda destek için İtalya'ya 9 IL-76 uçağıyla sekiz sağlık ekibinin yanı sıra yaklaşık 100 virolog, epidemiyolojist ve çeşitli tıbbî ekipmanlar İtalya'ya gönderildi. Küba da İtalya'ya 52 kişiden oluşan bir sağlık ekibi gönderdi.