Kral tarafından alınan kararlar kapsamında, mahallî saatle 19.00’da başlaması ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu üç kentte 19.00 yerine 15.00’da başlayacak. Öte yandan Suudi Arabistan Yönetimi virüsle mücadele için dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle bugün olağanüstü "sanal zirve" düzenleneceğini duyurdu. Zirveye Kral Selman bin Abdülaziz başkanlık yapacak.
Mekke, Medine ve Riyad'da karantina
26.03.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan, koronavirüsü ile mücadele ile kapsamında tedbirlerini sertleştiriyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından alınan koronavirüs ile mücadele kararları kapsamında Riyad, Mekke ve Medine şehirlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler : mekke,medine,koronavirüs,
691055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691055.aspx
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