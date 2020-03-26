Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kral tarafından alınan kararlar kapsamında, mahallî saatle 19.00’da başlaması ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu üç kentte 19.00 yerine 15.00’da başlayacak. Öte yandan Suudi Arabistan Yönetimi virüsle mücadele için dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle bugün olağanüstü "sanal zirve" düzenleneceğini duyurdu. Zirveye Kral Selman bin Abdülaziz başkanlık yapacak.