Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde sağlık taramalarının artarak devam ettiğini söyleyen Ruhani koronavirüs ile mücadele kapsamında sert tedbirlerin alınacağını ve halkın buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Ruhani, Nevruz tatili sonrasında ülke genelinde ikinci bir dalganın olabileceği uyarısında bulundu. Ruhani "Parklar ve bahçeler kapatılabilir. Koronavirüs salgınının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin kendi menfaatleri için alındığını bilmelidir" ifadelerini kullandı. Son 24 saat içerisinde 143 kişinin öldüğü ülkede 2 bin 206 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 27 bin 17'ye yükseldi.