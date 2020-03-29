Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti’ye "acil yardım talebi" ile iletti. Akıncı, KKTC’nin haksız kararlar ile küresel erişim imkânlarının kısıtlı olduğunu dile getirirken, koronavirüs salgını sebebiyle yapılacak katkının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Akıncı, özellikle Türkiye’den yardım isterken, salgın sebebiyle ülkedeki asgari ekonomik gereklilikleri yerine getirebilmek için ciddi ek mali desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Akıncı, yapılacak mali destek ile hem sağlık alanındaki eksikliklerin, hem de ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıklamıştı.

Öte yandan KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. KOAH ve tansiyon hastası 67 yaşındaki Alman bir turist hayatını kaybetti.