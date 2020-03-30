Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüse yakalanan tek başbakan olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın baş danışmanı Dominic Cummings de koronavirüs semptomları göstermeye başladı. Downing Street’ten yapılan açıklamada, Cummings’in hafta sonu boyunca hastalık semptomları göstermesi nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi.



Cummings, Başbakan Johnson'ın testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra Başbakanlık'tan koşarak kaçarken görüntülenmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’a Cuma günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de kendini karantinaya almıştı.



İngiltere'de koronavirüs salgını kraliyet ailesine de sıçramış, tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Şuana kadar 19 bin 522 koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiği İngiltere’de bin 228 kişi hayatını kaybetti.