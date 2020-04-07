Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçoğu Covid-19 kurbanı olmak üzere ölenlerin cenazeleri plastikle sarılarak sokaklara bırakıldı. Kendisinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavi gördüğünü belirten Guayaquil Belediye Başkanı Cynthia Viteri, hükûmetten evlerde ve sokaklarda bekleyen cesetlerin çıkarılması için çağrıda bulundu. Şehirde bir sağlık görevlisi olan Pedro Zavala da hastanelerde hiçbir şeyin kalmadığına dikkati çekerek "İnsanlar oksijen tankları, gaz maskeleri, fan ya da yüz maskeleri arıyor" dedi. Tabutların yetersiz kalması üzerine halka karton kutular dağıtıldı. Yaşanan skandalların ardından üç bakan istifa etti. Öte yandan hükûmet, görüntülerin internette yayılmasının ardından bölgeye "Ortak Görev Gücü" gönderme kararı aldı. Ortak Görev Gücü Sözcüsü Jorge Wanted, son üç günde sokaklardan ve evlerden 150 cesedin çıkarıldığını açıkladı. Nüfusu 17 milyona yaklaşan Ekvador'da 3 bin 368 kişide Covid-19 tespit edilmişti.