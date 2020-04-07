Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs karantinası sebebiyle dünya genelinde aile içi şiddetin arttığını ve bunun bir an önce engellenmesi gerektiğini söyledi. Kadınların sığınabilecekleri barınakların açık kalması gerektiğini belirten Guterres, şiddet yanlısı istismarcıların ise cezalandırılması için yargı sistemlerinin çalışması gerektiğini vurguladı. BM verilerine göre ise son birkaç haftada ABD, Hindistan, Güney Afrika, Fransa ve Avustralya'da aile içi ve kadına şiddet vakaları korkutucu şekilde artış gösterdi. Rusya'da ise salgın sebebiyle evde kalmak zorunda olan 31 yaşındaki Anton Franchikov, gürültü yaptıkları gerekçesiyle 5 kişiye kurşun yağdırdı. Doktor eşi olduğu öğrenilen Franchikov, polise verdiği ifadede, gürültü sebebiyle bebeğinin uyandığını bu yüzden cinayetleri işlediğini söyledi. Ölen 5 kişiden dördünün erkek birinin ise kadın olduğu öğrenildi. Ayrıca ölen kadının hamile olduğu da ortaya çıktı. Yerel yönetim yetkilisi Grigory Danilov, olayı karantinanın ikinci haftasında insanların sinirlerinin bozulmasına bağladı.