Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ve Kuzey Amerika'nın çoğu bölgesindeki yaşlı insanlar için bakımevleri, küresel koronavirüs pandemisiyle başa çıkmakta zorlanırken insanlık dışı muamele iddiaları ve üst düzey araştırma taleplerinin arkası kesilmiyor. Avrupa'da birçok yaşlının ziyaretlerin yasaklanmasından sonra personel dışında kimseyi görmeden altı hafta boyunca odalarında kapalı kaldığı ortaya çıktı. Ölü sayıları her gün katlanarak artarken, bazı ülkelerde huzurevlerinde ve kendi evlerinde hayatını kaybedenlerin resmî rakamlara eklenmediği iddia ediliyor.

İNGİLTERE:

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 1.000’e ulaşırken, bu rakama kendi evlerinde ve huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin eklenmediği iddia edildi. Oxford Üniversitesi Nuffield Sağlık Bilimleri Bölümünden kıdemli istatistikçi Jason Oke “Kimse huzurevlerinde ölenleri saymıyor. Bu can kayıplarının açıklanan rakamlara dâhil edilmemesiyle gerçek facia gizleniyor. Huzurevlerinde en az 1.000 kişi hayatını kaybetti” dedi. Ülkenin huzurevlerinin işletilmesiyle ilgili en üst kurum olan Care England, resmî rakamların aksine 1.000 civarında olduğunu belirtti. Care UK CEO Profesör Martin Green “Ölüm rakamlarının düşük olarak raporlandığına şahit olduklarını” açıklarken “Hayatını kaybeden sayısı henüz binlerle ifade edilemez ama o seviyeye yaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA

Fransa'da bütün koronavirüs ölümlerinin üçte biri, bakımevlerinde ikamet edenlerden oluşuyor. Yayınlanan son rakamlara göre, bakım evlerinde toplam 4 bin 589 kişi öldü. Sadece Paris'te 172 ölüm meydana geldi ve 2 bin 300'den fazla bakımevi en az bir Covid-19 vakası bildirdi. Cannes yakınlarındaki Mougins'deki bakımevi en kötü etkilenenler arasında. Bakımevi sakinlerinin üçte biri yani 31 kişinin 20 Mart'tan sonra öldüğü belirlendi. Le Monde çarşamba günü, bazı yaşlıların bakımevlerinde evlerinde “anlaşılmaz ve insanlık dışı” şekilde muamele gördüğüne dair eski bakanlardan Monique Pelletier'in eleştirlerine yer verdi. Pelletier “Buralarda Covid-19'dan yüzlerce 'yaşlı' ölüm gerçekleşti… Her şeyden önce, her gün ölenlerin sayısını yayınlamayı unuttuk ” diye konuştu. Huzurevlerinde görev yapan sağlık personeli geçtiğimiz haftalarda, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, maske yetersizliği sebebiyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

İTALYA:

İtalya'da bakımevlerinde son ölümlerin anormal derecede yüksek sayıda olması meclis soruşturması çağrılarına yol açtı. Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) rakamlarına göre, 1 Şubat'tan bu yana ülke genelinde RSA kuruluşu tarafından işletilen bakımevlerinde 3 bin 859 kişi öldü. Ölümlerinin çoğunun koronavirüsten en kötü etkilenen ve savcıların Milano ve Lombardiya'da olduğu kaydedildi. Hatta, huzurevlerinde bakıma muhtaç yaşlı insanlar salgına yakalandıktan sonra, hastane yataklarını boşaltmak amacıyla geri gönderildiği ortaya çıktı. En az iki bin kişinin tekrar huzurevlerine gönderilerek ölüme terk edilmesi tepkiye yol açtı.

ALMANYA

İtalya’dan sonra 800 bine yakın yaşlı nüfus ile Avrupa’da ikinci sırada Almanya yer alıyor. 11 bin 700 huzurevinin bulunduğu ülkede virüsün yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alındı. Buna rağmen huzurevlerinde ölümlerin önüne geçilemedi. Ülke genelinde toplam yüzlerce kişinin bakımevlerinde öldüğüne dair raporlar var. Kuzeydeki Wolfsburg kentindeki bir bakımevindeki 160 yaşlıdan 29'u öldü. Savcılar ihmal sebeiyle ölüme neden olmaktan bakımevini soruşturuyorlar. Alman Kızılhaçı Başkanı Gerda Hasselfeldt, bakımevlerindeki durumu “aşırı derecede dolu” olarak nitelendirdi. “Dikkatli olmazsak, önümüzdeki birkaç hafta içinde hastanelerin bakım evlerinden birçok hastayı kabul etme beklentisiyle yüzleşmesi gerekecek” diye uyardı.

BELÇİKA:

Yaşlı nüfusa sahip olan Avrupa ülkelerinin arasında Belçika da bulunuyor. Koronavirüs sebebiyle ülkede 3 bin 19 kişi hayatını kaybetti, bu kişilerin yüzde 40’ının (1.198 kişi) huzurevlerinde öldüğü açıklandı.

MACARİSTAN:

Başkent Budapeşte'deki yaşlı bakımevinde perşembe günü beş kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin enfekte olduğu bildirildi.

İRLANDA

Çarşamba günü 86 bakımevinde koronavirüs vakaları olduğunu bildirdi. Yetkililer geçtiğimiz hafta sonu 40 vakanın yaşanması üzerine ulusal ve bölgesel enfeksiyon kontrol ekiplerinin oluşturulması, günde iki kez personelin sıcaklık taraması ve 72 milyon avroya kadar mali destek dâhil olmak üzere huzurevlerine yardımcı olacak tedbirleri duyurdular.

KANADA:

Sağlık yetkilileri, ülke genelindeki uzun süreli bakımevlerinde koronavirüs vakalarıyla boğuşuyor. Ontario, Bobcaygeon'daki bir huzurevinde, 65 sakinin 29'u virüse yakalandıktan sonra öldü.

ABD

Washington eyaleti, Kings County'deki bir bakımevinde 40 kişinin ölümü ve personelin virüsü bölgedeki diğer bakımevlerine taşıdığının belirlenmesi endişe odağı hâline geldi. Ciddi salgınların olduğu Teksas'ta, yetkililer bakımevlerindeki enfeksiyonlar veya ölümlerle ilgili herhangi bir istatistik yayınlamayı reddetti. Kalifornia'daki yetkililer insanları mümkün olan her yerde akrabalarını bakımevlerinden çıkarmaya çağırdı.

İSPANYA

Virüs vakalarının en fazla sayıldığı ülkelerden biri olan İspanya’da da huzurevlerinde ve evlerde ölümler yaşanıyor. Adını açıklamayan bir hemşire geçen hafta “Hastanelerde yer yok, hastalara evlerinde kalmalarını ve kendilerini izole etmelerini istiyoruz. En az 500 bin kişinin evlerinde bu hastalıkla mücadele ettiğini tahmin ediyoruz. Evlerinde hayatını kaybeden kaç kişi olduğunu bilmiyoruz” demişti. İspanya'da ordu, bakım merkezlerinin dezenfekte edilmesine yardımcı olmak için hazırlandıktan sonra yataklarında ölü ve terk edilmiş insanlar bulduğunu bildirdi. Bölgesel hükümet çarşamba günü yaptığı açıklamada, sadece Madrid bölgesindeki bakım evlerinde 8 Mart'tan bu yana koronavirüs teşhisi konan veya semptomları olan 4 bin 260 kişinin ölümünü bildirdi.