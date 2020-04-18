Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yaşayan Dr. Mehmet Öz, skandal açıklamalarda bulundu. Fox News kanalına katılan Dr. Mehmet Öz, yeni tip koronavirüs sebebiyle kapanan okulların yeniden açılması gerektiğini savundu. Bu durumda çocukların ölüm oranı toplam ölüm oranının sadece yüzde 2 ve 3’ü olabileceğini dile getiren Dr Öz şunları söyledi: Öncelikle cazibemizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Bazı şeyler bir problem olmadan açılmalı, mesela okullar. Size söylüyorum okullar çok çekici bir fırsat. Derslerin devam etmesi gerekiyor. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği fikirler öne atan Dr. Öz “Bu ölüm oranı bazı arkadaşlar için kabul edilebilir bir oran” ifadesini kullandı. Skandal ifadelere çok sayıda tepki gelmesinin ardından ünlü doktor Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Doktor Öz “Yanlış konuştum ve sözlerimin bazılarının şaşırttığı ve üzdüğünü biliyorum. Buradaki amacımız çocukların güvenli bir şekilde okula nasıl dönmeleri gerektiğini konuşmaktı. Çünkü bana insanlar sürekli normal yaşantılarımıza ne zaman döneceğimizi soruyor” ifadesini kullandı. Mehmet Öz, daha sonra yaptığı açıklamada “Sözlerim hatalı’ diyerek geri adım attı.