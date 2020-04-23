Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız Le Monde gazetesi, Ankara'nın yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ni (UMH) destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini yazdı. Frederic Bobin imzalı haberinde, Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı sonrası güç dengesinin, Türkiye'nin katkısıyla, UMH lehine değiştiği ifade edildi. Hafter milislerinin 13 Nisan'da başkentin yaklaşık 70 kilometre batısındaki Sabrata ve Surman kentlerinden çıkarıldığı aktarılan haberde "Hafter güçlerinin sahadaki kazanımlarını kaybetmeye başladığı ve ülkenin batısında ellerindeki son bölgeler olan Vatiyye Askerî Üssü ile Terhune şehrinin de hükûmet güçlerinin hedefinde olduğu” belirtildi.

Berlin merkezli Alman Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik İşleri Enstitüsü Araştırmacısı Wolfram Lacher "Libya'daki güç dengesinin bu sene başından itibaren değiştiğine" işaret etti. Haberde, daha önceden Birleşik Arap Emîrlikleri'nin (BAE) hâkimiyet kurduğu Libya hava sahasında, Türk SİHA'ları ve Türkiye'nin yerleştirdiği uçaksavarlar sebebiyle, Hafter'e bağlı hava unsurlarının UMH kontrolündeki bölgelere ulaşamadığı vurgulandı.

Le Monde'un haberinde, Türkiye'nin UMH'ye desteği ile Hafter milislerini saldırıdan savunma pozisyonuna ittiği tespiti yapıldı. Hollanda merkezli Clingendael Enstitüsü Araştırmacısı Celil el-Harşavi, "harekât planlarının ve komutasının Türkler tarafından yapılmasının sahada bu değişimi sağladığını" ileri sürdü.

Türkiye'nin UMH'ye desteğinin Kasım 2019'da iki taraf arasında imzalanan askerî ve güvenlik iş birliği anlaşmasına dayandığını hatırlatan Le Monde, Hafter'in uluslararası alanda Rusya, BAE, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'a uzanan çok geniş bir yelpazeden büyük askerî ve mali destek gördüğünü aktardı. Haberde, Ankara'nın başkent Trablus çevresindeki kuşatma hattını kırmayı başardığı ve bunun da Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na ait paralı askerlerin çatışmalara müdahil olmasının ardından zayıflayan UMH'nin başarı hanesine yazıldığı belirtildi. Libyalı araştırmacı Muhammed el-Cerah da gazeteye verdiği beyanda "Hafter güçleri, Türklerin bir şey yapmayacağını düşündü. Bu, saf bir düşünceydi ve Türkleri hafife almak büyük hataydı" ifadelerini kullandı.