Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 aşılarının ve tedavilerinin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için uluslararası ittifak kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Bill ve Melinda Gates Vakfı ittifakta yer alıyor. Ancak, virüsün ilk ortaya çıktığı Çin ve en çok can kaybının yaşandığı, ABD temsil edilmedi. İngiltere, eşit erişim için girişimi destekleyeceğini ve tedaviler ile aşı geliştirmek için 7 milyar sterlin toplamayı amaçlayan toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Ortak taahhüdümüz Covid-19'u yenmek için tüm insanların tüm araçlara erişmesini sağlamak" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk etapta 8,1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu ancak daha fazlasına gerek olacağını kaydetti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Küresel bir halk düşmanı ile karşı karşıyayız" dedi.