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    • 700 yıl önce Avrupa'yı vurdu, şimdi ABD'de ortaya çıktı! Yetkililer doğruladı, bir kişi tedavi altında

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    700 yıl önce Avrupa&#039;yı vurdu, şimdi ABD&#039;de ortaya çıktı! Yetkililer doğruladı, bir kişi tedavi altında
    ABD, Veba, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'de bir kişi, 'hıyarcıklı veba' teşhisiyle tedavi altına alındı. Yaklaşık 700 yıl önce Avrupa'da kıta nüfusunun neredeyse yarısının ölmesine neden olan hastalık, eyalette son olarak 2015'te görülmüştü.

    1300'lü yılların ortalarında Avrupa'da kıta nüfusunun neredeyse yarısının ölümüne neden olan ve 'kara ölüm' olarak bilinen 'hıyarcıklı veba' ABD'de görüldü.

    Oregon eyaletinde yaşayan bir kişi, 'bubonik veba' adıyla da bilinen hastalık nedeniyle tedavi altına alındı. Kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtildi.

    BAŞKA VAKAYA RASTLANMADI

    Deschutes County Sağlık Hizmetleri Biriminden yapılan açıklamada bir kişinin tedavi altına alındığı, hastalığın kaynağının 'hıyarcıklı veba belirtileri gösteren kedisi' olabileceği belirtildi ve saha araştırmasında başka veba vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

    Sağlık görevlileri ise veba tespit edilen kişinin yakın temasta olduğu kişiler ile tüm evcil hayvanlarına ulaşıldığını, hastalığın önlenmesi için erken aşamada ilaç tedavisine başlandığını ifade ettiler.

    Oregon eyaleti Sağlık Müdürlüğüne göre, eyalette en son 2015’te hıyarcıklı veba vakası görülmüştü.

    ANTİBİYOTİKLE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

    Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan bir hayvandan insan ve hayvanlara bulaşırken, vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba erken teşhis edilmesi halinde 7 ila 14 gün boyunca antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDVeba
    Haberler > Dünya > 700 yıl önce Avrupa'yı vurdu, şimdi ABD'de ortaya çıktı! Yetkililer doğruladı, bir kişi tedavi altında
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