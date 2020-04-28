Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan, iddiaya göre ihtiyaç sahiplerine 1 kg un dağıtılacağını duyurdu. Aamir Khan'ın 1 kg un dağıtmasından dolayı yardım kampanyasına yalnızca ihtiyacı olanlar başvurdu. Oyuncunun alışılagelmiş yardım kampanyasında unu alan vatandaşlar içinden çıkanla büyük şaşkınlık yaşadı.





"GERÇEKTEN İHTİYAÇ DUYANLAR PARA ALDI"

Hindistanlı yıldız Aamir Khan'ın dağıttığı yardımda sadece 1 kilo un olduğu öğrenen pek çok insan paketi almaya gelmedi. Gerçekten ihtiyacı olduğu için un yardımını almaya gelen vatandaşlar ise paketlerinde 15.000 rupi buldu. Kısa sürede yayılan yardım kampanyası için sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diye paylaşımlar yapıldı. Khan'ın dağıttığı 15000 rupi ise Türk lirasına çevrildiğinde 1375 ediyor.