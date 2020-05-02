Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 1601 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 13 bin 220'ye çıktı. Yeni vakaların yüzde 44,5'inin hastalık belirtisi taşımadığı bildirildi. Ülkede yaklaşık 211 bin 191 kişi gözetim altında tutulurken 225 bini son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 milyon 700 binden fazla test yapıldı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının da 24 artarak 1.068'e ulaştığı, 2 hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.