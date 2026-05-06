Canını kurtarmak için aracını polis otosunun önüne kırdı! Saniyelerle hayatta kaldı
Amasya'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Trafikte seyir halindeyken nefes borusuna yemek kaçan adam can havli ile aracını polis otosunun önüne çekti. Cama vurup memurlardan yardım isteyen vatandaş Heimlich manevrası ile hayata tutundu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde boğazına yiyecek kaçması üzerine fenalaşan seyir halindeki sürücü aracından inip o sırada Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen polis otosuna doğru yöneldi.
Ekmek fırını çalışanı olduğu öğrenilen Berke Can Güney'in yardım çağrısını fark eden polisler Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yiyeceğin dışarı çıkarılmasını sağladı.
"DOĞRU VE ZAMANINDA İLK YARDIM HAYAT KURTARIR"
Amasya Valiliği, güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri "Doğru ve zamanında ilk yardım hayat kurtarır" notuyla paylaştı. Paylaşımda, "Sağlık durumu iyi olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, aldıkları ilk yardım eğitimini başarıyla icra eden ve her ihtiyaç duyulduğunda halkımızın yanında olan polis memurlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.