Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köpeklerdeki ilk sonuçların “umut verici” olduğu belirtildi. Paris İtfaiyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Dominique Grandjean “Salgın hastalıkların bir kokusu vardır. Bu koku yaklaşık 40 köpeğe tanıtıldı" dedi. Eğitimin başarılı olması durumunda köpekler, havaalanları gibi kalabalık yerlerde hastaları tespit edecek. Tansu Sarıtaylı PARİS İHA