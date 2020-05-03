Köpeklerdeki ilk sonuçların “umut verici” olduğu belirtildi. Paris İtfaiyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Dominique Grandjean “Salgın hastalıkların bir kokusu vardır. Bu koku yaklaşık 40 köpeğe tanıtıldı" dedi. Eğitimin başarılı olması durumunda köpekler, havaalanları gibi kalabalık yerlerde hastaları tespit edecek. Tansu Sarıtaylı PARİS İHA
Fransa'da köpekler virüslüyü kokusundan tanıyacak
03.05.2020 - 07:14 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da Paris itfaiyesi ile veterinerlik hizmetleri kurumu, koronavirüse yakalanan kişileri tespit etmek için arama köpeklerini eğitmeye başladı.
Etiketler : fransa,köpek,korona,
701228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/701228.aspx
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