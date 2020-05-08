Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus’ta Türkiye ve İtalya Büyükelçilikleri’nin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Zawiyat Al Dahmani bölgesine gerçekleştirilen saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, biri sivil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırı sonucu bölgede maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
08.05.2020 - 09:42 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus’ta Türkiye ve İtalya Büyükelçiliklerinin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : libya,Türkiye Büyükelçiliği,patlama,
702495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/702495.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER