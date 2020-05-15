Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırladığı değerlendirilen mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında top mermisi, havan topu, 5 adet metal boru ile hazırlanmış etkisi yüksek patlayıcı ile 3 adet bomba yapım malzemesi ele geçirildi.