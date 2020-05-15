Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırladığı değerlendirilen mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında top mermisi, havan topu, 5 adet metal boru ile hazırlanmış etkisi yüksek patlayıcı ile 3 adet bomba yapım malzemesi ele geçirildi.
Telabyad'da mühimmat ele geçirdi
15.05.2020 - 09:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı ile barış ve huzur ortamının sağlandığı Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütüne ait arasında top mermisinin de bulunduğu mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Telabyad,mühimmat,barış pınarı harekatı bölgesi,
704185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/704185.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER