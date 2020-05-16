Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emmy ve Peabody ödüllü yönetmen Eugene Jarecki tarafından New York’taki Times Meydanı'na asılan panoya ‘'Trump’ın Ölüm Saati’' adı verildi. Jarecki, panonun koranavirüs pandemisini umursamayan Trump ve ekibinin insan hayatındaki maliyetini gösterdiğini söyledi. Salgın sürecinde hayatını kaybeden insanların sorumlusunun Trump olduğunu söyleyen Jarecki, "Küçük siyasi kavgalar ve tahminler yaparak süreci başından beri umursamadı. On binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti" dedi. Ayrıca ülke genelinde Trump’ın kızı Ivanka'nın asistanının ve Pence'in sözcüsünün testlerinin pozitif çıkması sonrasında Trump ve Pence'nin salgından ölmesi hâlinde yerlerine geçebilecek isimler tartışma konusu oldu. Uzmanlar böyle bir durum gerçekleşirse ülkeyi kimin yöneteceği konusuna bir planın olmadığını belirtti. WASHINGTON İHA