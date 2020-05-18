Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesinin uzmanlar paneli, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketin darbeci Halife Hafter’e destek vermek için Bingazi’de yabancı profesyonel askerlerden oluşan özel bir tim kurma girişimine dair ihbar mektubu aldı. Mektupları inceleyen uzmanlar panelinin hazırladığı belgelere göre, Dubai merkezli ‘’Fulcrum Holding’’ şirketi, “coğrafi araştırmalar’’ yapacağını iddia ederek Ürdün’de kurduğu ayrı bir şirket üzerinden Güney Afrika’dan 3 süper Puma tipi helikopter satın aldı. Satın alınan bu helikopterler önce Ürdün’e, oradan da Libya’ya gönderildi ve bu sürece Güney Afrika’dan Starlite Aviation adlı havacılık şirketi aracılık etti. ‘’Fulcrum Holding’’, Libya’ya göndermek için Gabon’dan da SA 341 tipi Fransız yapımı 3 atak helikopter tedarik etti. Malta merkezli Sovereign Charterers şirketinden ise Hafter’e destek verecek yabancı paralı askerlerden oluşan özel timin kullanması için MRC1250 tipi 20 kişi kapasiteli 2 bot satın alındı. BAE, bu alımlar için en az 18 milyon dolar harcadı.



PARALI ASKER GÖNDERDİLER

ABD merkezli yayın organı Bloomberg de 15 Mayıs’ta Dubai merkezli iki şirketin, Hafter’in Trablus’u ele geçirmesine destek olmak için ülkeye kısa süreliğine 20 civarı Batılı paralı askerler gönderdiğini yazmıştı. İsminin gizli kalması şartıyla konuşan ve belgelerde 20 ila 25 civarındaki paralı askerin Bingazi’ye giderek helikopterleri ve botları teslim aldığı bilgisinin yer aldığını söyleyen uzman, 6 eski helikopter ve iki botun profesyonel özel timin aslında Libya kıyılarından geçen gemilere baskın düzenlemesi, kıyıya çektiği gemilerde askeri teçhizat araması için alındığını anlattı.

Uzman, bu askerî helikopterlere ve botlara yakalanma ve uydudan fark edilmeleri riskine karşı ise coğrafi araştırmalar yaptığı süsü vermek amacıyla Ürdün’de kurulan şirketin logosunun işlendiği bilgisini paylaştı.