Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç kullanan anne Emily öndeki otomobile çarpmamak için aniden direksiyonu kırınca çöp torbalarına benzeyen nesneleri çiğnedi. Aile fertleri torbaları yoldan alıp çöpe atmak istediklerinde torbaların içinde küçük plastik paketler olduğunu fark etti. Paketleri açıp bakan aile, 1 milyon dolara yakın para olduğunu gördü. Anne Emily Schantz "Bize ait değil" diyerek paraları polise teslim etti. Güvenlik güçleri torbalarının bankaya ait olabileceğini ifade etti. NEW YORK