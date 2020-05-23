Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Millî Sağlık Komitesinin koronavirüsle ilgili oluşturduğu uzman ekipte yer alan Doktor Qui Haibo, ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni vakalarda, daha öncekilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini açıkladı. Kuzeydoğudaki yeni enfeksiyonlarda virüsün kuluçka süresinin uzadığını gözlemlediklerini söyledi. Çin devlet te-levizyonu CCTV’ye konuşan Doktor Qui "Uzun süre belirti göstermemeleri problem oluşturuyor. Aileler bu durumu umursamadan bir araya geliyor ve sonuçta yeni vaka öbekleri ortaya çıkıyor" dedi. Kuzeydoğudaki hastaların Vuhan’daki ilk vakalara göre virüsü daha uzun süre taşıdıklarını ve iyileşmelerinin daha uzun sürdüğünü söyleyen Qui, bu hastaların nadiren ateşlendiğini ve farklı organlar yerine genellikle akciğerlerinin hasar gördüğünü belirtti. Çinli acil tıp uzmanı, virüsteki bu değişimin, kuzeydoğudaki yeni vakaların ülke dışından gelmiş olma ihtimaline bağlı olabileceğini söyledi.