Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'e askerî destek veren Rusya'nın yeni oyunu ortaya çıktı. Sovyet zamanından kalma tank, jet ve top gibi ağır silahları ve yeni geliştirilen Pantsir Savunma Sistemi S1'i Hafter'e gönderen Rusya, cephede istediği sonucu alamayınca yeni arayışlara girdi. Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ni (UMH) ekonomik olarak çökertmeye çalışan Rusya, müttefiki olan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi için Libya dinarı bastı.

MALTA EL KOYDU

Malta, Rusya'da basılan 1,1 milyar Libya dinarına el koyduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada söz konusu paranın Libya'nın meşru hükûmetine danışılmadan, illegal olarak darbeci milislerin lideri Hafter'e gönderildiği için el konulduğu bildirildi.

ABD: MEMNUNUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı "Malta hükûmetinin Rus şirket Goznak tarafından basılan sahte Libya parasına el konulduğuna ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşıladık" açıklamada bulundu. Trablus merkezli Libya Merkez Bankasının ülkedeki tek meşru merkez bankası olduğunun belirtildiği açıklamada "Son yıllarda Rusya tarafından basılan sahte Libya paraların girişi, Libya'nın ekonomik zorluklarını daha da artırdı" değerlendirmesi yapıldı.

HABER KALDIRILDI

Malta'nın mahallî gazetesi Malta Today sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Malta'da 1,1 milyar dolarlık sahte para ele geçirildi" ifadelerini kullanmıştı. Ancak haber ardından siteden kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında Birleşmiş Milletler uzmanlarının Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, Rus Goznak şirketinin 2016-2018 yılları arasında ülkenin doğusundaki paralel merkez bankasına 7,11 milyar dolar değerinde Libya dinarı tahsis ettiği belirtilmişti.

Hafter'den DEAŞ usulü tuzak

Libya'da hükûmet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu sebebiyle çekilmek mecburiyetinde kalan Hafter'e bağlı milisler kaçarken evlere el yapımı patlayıcı tuzaklıyor. Çok sayıda sivilin ölmesine sebep olan patlayıcılardan binlercesini Trablus'un güneyinde yerleştirdiği belirtilirken güvenlik uzmanları, bu metodun terör örgütü DEAŞ tarafından uygulandığına dikkati çekiyor.