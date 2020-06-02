Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resülayn'a bağlı Menacir bölgesinde, bir motosiklete yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.
Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resülayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.