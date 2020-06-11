Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ubari'deki Tuareg kabileleri Şubat 2019'da Hafter'e bağlılığını ilan etmesinin ardından UMH safına katıldığını duyurdu. Bu arada Libya ordusu operasyon kapsamında, Sirte, Cufra Askerî Hava Üssü ve çevresini Hafter milislerinden temizlemek için yığınak yapıyor. Orduya ait hava unsurları da Sirte'de bulunan milislere hava operasyonu düzenledi. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, şehrin ileri gelenlerine "aklı hâkim kılma ve kenti savaş belasından uzak tutma" çağrısı yaptıklarını belirtirken" Sirte'de yeniden devletin kontrolünün sağlanması yönündeki hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya konusunda ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Libya'daki çatışan taraflara bütün askerî operasyonları durdurma ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönme çağrısı yapıldı.



Hafter kaçmış olabilir

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in ülkeden kaçmış olabileceğini söyledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakar Akar "En büyük güç haklı olmak. Burada Ulusal Mutabakat Hükûmeti BM tarafından tanınan bir güç. Biz de BM tarafından tanınan siyasi otorite ile yapıyoruz görüşmelerimizi. Dengeler Başbakan Serrac hükûmetinin lehine döndü. Hafter hükümetinin zaten başka çıkış yolu yok. Hafter orada kendi başına bir güç olarak çıkmadı oraya. Bir takım güçlerin kullandığı araç olarak orada duruyordu. Bu destek azaldıkça Hafter'in de orada kaybolacağı kesin. Bazı haberlere göre Libya dışında olduğuna dair de haberler de geliyor" dedi. Akar, Mısır'ın ateşkes çağrısı için de "Hukukun galibiyeti diyebiliriz bunlara. Yeni bir belgeye hiç gerek yok. Berlin'de yüksek düzeyde katılımla ortaya bir belge çıktı ve Sarrac ve Hafter tarafına iletildi. Bir takım suni tedbirlerle varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar" dedi.