Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakar Akar "En büyük güç haklı olmak. Burada Ulusal Mutabakat Hükûmeti BM tarafından tanınan bir güç. Biz de BM tarafından tanınan siyasi otorite ile yapıyoruz görüşmelerimizi. Dengeler Başbakan Serrac hükûmetinin lehine döndü. Hafter hükümetinin zaten başka çıkış yolu yok. Hafter orada kendi başına bir güç olarak çıkmadı oraya. Bir takım güçlerin kullandığı araç olarak orada duruyordu. Bu destek azaldıkça Hafter'in de orada kaybolacağı kesin. Bazı haberlere göre Libya dışında olduğuna dair de haberler de geliyor" dedi. Akar, Mısır'ın ateşkes çağrısı için de "Hukukun galibiyeti diyebiliriz bunlara. Yeni bir belgeye hiç gerek yok. Berlin'de yüksek düzeyde katılımla ortaya bir belge çıktı ve Sarrac ve Hafter tarafına iletildi. Bir takım suni tedbirlerle varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar" dedi.