Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lafayette Park'ın sembolü sayılan 7. ABD Başkanı Jackson'ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı. Bu esnada Jackson aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, heykeli yıkma girişimlerine devam ederken park polisi ve Gizli Servis polisi olaya hızla müdahale etti. Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz da kullanarak olay yerinden uzaklaştırdı ve heykeli korumaya aldı. Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne sebep olan Kızılderili Tehcir Kanunu’nun mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor. Olaya Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump "Lafayette Park'ın içindeki muhteşem Andrew Jackson heykeline yönelik utanç verici Vandalizm'de birçok kişi tutuklandı" ifadesini kullandı.