Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan bir gaz deposunda gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Davud Abdi, patlamanın Tahran'ın Parçin bölgesindeki bir gaz deposunda meydana geldiğini açıklayarak, "Patlama İran Savunma Bakanlığı'na bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı bulunmamakta" ifadelerini kullandı.

Tahran Valiliği Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi ise, "Tahran'daki patlamanın kaynağını araştırıyoruz" dedi.

Tahran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan ilk açıklamada ise herhangi bir ambulans talebi gelmediği duyuruldu.

Patlama sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın Parçin bölgesindeki nükleer ve askeri tesislerde meydana gelmiş olabileceği ihtimali endişeye neden olurken, Savunma Bakanlığı patlamanın gaz deposunda meydana geldiğini belirtti.

ŞİRAZ'DAKİ ANA GÜÇ DİREKLERİNDEN BİRİNDE DE PATLAMA OLDU

Öte yandan İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde de nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle çıkan yangın sonucunda, şehrin yarısının karanlığa gömüldüğü bildirildi.

Şiraz Kent Konseyi Sözcüsü Said Nazeri, Mehr Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Şiraz'ın ana elektrik direklerinde çıkan yangın sonucunda, kentin bir kısmı karanlıkta kaldı." dedi.

Nazeri, yangının söndürüldüğünü ve kente elektrik verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Şiraz İtfaiyesi Müdürü Muhammed Hadi Kani de yangının patlamadan kaynaklandığını belirtti.

Olayın yerel saatle 23.21'de gerçekleştiğini aktaran Kani, "Tevanir Caddesi'ndeki ana güç direklerinden birinde meydana gelen patlama, Şiraz'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kani, can kaybı yaşanmayan olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.