TBMM Genel Kurulunda bütçe maratonu bugün sona ererken, her yıl olduğu gibi bu yıl da görüşmelerine yaşanan tartışmalar damga vurdu.

CHP milletvekilleri, asılsız iddialarla ortamı germek ve iktidarın icraatlarını eleştirme girişimleri AK Parti milletvekilleri ve bakanlar tarafından her seferinde boşa çıkarıldı. Meclis’te, İBB’deki asrın soygunu hatırlatıldığı anlarda ise CHP’li isimlerin sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Meclis'te bütçe maratonunda sona gelindi

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, hükûmeti yolsuzlukla suçlayan CHP’ye belediyelerindeki yolsuzlukları hatırlatarak “Bir yandan servetine servet katarken diğer yandan kamuyu 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğratan, milyonların hakkını gasbeden belediye başkanınıza çıkıp tek bir söz edebildiniz mi? Ben söyleyeyim: Hiçbirini yapmadınız, yapamazsınız; içeriden bunları söyleyenleri de ihraç eder, susturursunuz. Eğer burada bir vicdan çağrısı yapacaksanız önce kendi partinizin içindeki yolsuzluklara itiraz edin, aklanın” diyerek eleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ise, CHP’deki yolsuzluklara ve iç çekişmelerle boğuşurken AK Parti’nin millet için çalışmaya devam ettiğine dikkat çekerek “Arınması gerekenler İstanbul’da para kuleleri inşa ederken, biz milletimizin yaralarını sarıyoruz. Arınması gerekenler koltuk kavgasıyla meşgulken, biz ülkenin gerçek gündemine odaklanıyoruz” dedi.

Muhalefetin sokak eylemleri ve mitinglerle kamuoyuna mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Baykoç, bunu “mizansen” olarak nitelendirdi. “Sokaklara çıkıp miting yapanlar da aynı partiden. Arkadaşlar, oyunu yazan sizsiniz, oynayan sizsiniz, seyircisi de sizsiniz. Toplumun bu tiyatroyu oturup izlemesini istiyorsunuz” diye konuştu. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de CHP yönetiminde olan ve yolsuzlukla anılan Antalya Büyükşehir Belediyesini eleştirerek “Antalya bizim dönemde eserle anılırdı. Şimdi baklava kutularındaki paralarla, depolardaki külçe altınlarla, belediye imkânlarının eşe dosta peşkeş çekilmesiyle anılıyor. Antalya bunu hak etmiyor” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası