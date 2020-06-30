Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı yeniden artışa geçti. Melbourne şehrinde son 3 günde 188 yeni vaka tespit edilmesinin ardından hükümet harekete geçti, belirli bölgelerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Koronavirüs salgınında ikinci dalganın merkezi haline gelen Victoria Eyaleti'ne ise diğer eyaletler sınırlarını kapattı. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews koronavirüs kısıtlamalarının geri getirildiğini söyledi. Melbourne'de artış gösteren yeni vakaların ardından birçok semti kapsayan yasakların gece yarısından itibaren hayata geçirildiğini vurgulayan Andrews, 'sıcak bölge' olarak ifade ettiği bölgelerde zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ifade etti. Eyalet genelinde son 72 saatte Mart ayından bu yana en yüksek koronavirüs vaka sayısına ulaşılırken Başbakan Andrews, durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın kapıya kadar geldiğini ifade eden Başbakan Andrews, "Çok açık bir şekilde, olmak istediğimiz yerde değiliz. Ve bugünkü vaka sayılarının da gösterdiği gibi Victoria'da önemli ölçüde koronavirüs yayılımı görülüyor. Yaşanan gelişmeler bazı bölgelerde kısıtlamaların yeniden geri getirilmesi kararını almamıza neden oldu. Vaka sayıları yeniden kontrol edilebilir düzeye gelene kadar 4 hafta süreyle zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

Sınırlar kapatıldı

Koronavirüs vakalarının yeniden artış gösterdiği Avustralya'da bazı eyaletler sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken Victoria eyaletine açılması öngörülen sınırlar kapalı kalmaya devam edecek. Queensland Eyaleti Başbakanı Annastacia Palaszczuk yaptığı açıklamada 10 Temmuz'dan itibaren kara, hava ve deniz yollarının diğer eyaletlere açılacağını belirtirken Victoria eyaletinde ise hızla artış gösteren yeni koronavirüs vakaları nedeniyle sınırların kapalı kalmaya devam edeceğini ifade etti. Vatandaşlarını Victoria'ya gitmemeleri konusunda uyaran Başbakan Palaszczuk, sorumluluklarını yerine getirmeyenlere 4 bin dolar para cezası verileceğini sözlerine ekledi.

Yeniden hayata geçirilen kısıtlamalara göre, Avustralya'da 4 metrekarelik sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak, spor yapmak, işe gitmek ve market alışverişi yapmak dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede ev ziyaretlerinde sınırlı sayıda insan bir araya gelebilecek. Son 24 saatte 69 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği Avustralya'da toplam vaka sayısı 7 bin 836'ya yükselirken 104 kişi de koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.