Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

tejik işbirliğine de yoğunlaşacağı belirtiliyor. Almanya'nın başkanlığı sürecinde AB-Türkiye ilişkilerine yönelik adımlar atılıp atılmayacağı ise en çok merak edilen konular arasında. AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırılması, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, yeni fasılların açılması ve vize serbestisi gibi zorlu konularda Ankara-Berlin hattında daha çok mesai harcanması bekleniyor. Öte yandan, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzatması, ardından Ankara'dan gelen tüm diplomatik çağrı ve girişimlere rağmen Türkiye’yi "riskli bölge" ilan etmesi sonrası, söz konusu 6 ayın bu bağlamda zorlu geçeceği değerlendiriliyor.