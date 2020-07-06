Son dakika haberine göre, İngiltere, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle 20 Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı.
İngiltere'den Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş karar
06.07.2020 - 18:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle 20 Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı.
Etiketler : İngiltere,
716125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/716125.aspx
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