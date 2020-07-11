Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Uzlaşma, Avrupa projesinin ilkelerinin ve temel değerlerinin anahtarı ve bir parçasıdır." dedi.

Srebrenitsa soykırımı dolayısıyla "uzlaşı, dayanışma, uyum ve umut" vurgusu yapan Sanchez, "Bugünün dayanışma içindeki Avrupası, en büyük ve en acı çatışmaların küllerinden, kıtamızdaki en karanlık dönemlerden ve tarihsel düşmanlıkların uzlaşması ve dayanışmasıyla doğdu. Benim mesajım budur." şeklinde konuştu.

Sanchez ayrıca, "Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'nin bir parçası olmayı beklemesinin meşru bir hakkı olduğunu ve İspanya'nın güçlü bir şekilde bunu desteklediğini" ifade etti.

Srebrenista Soykırımı'nın, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yaşadığı en karanlık ve en savunmasız trajedi" olduğunun altını çizen Sanchez, Bosna Hersek'teki siyasi liderlerden ve din adamlarından birbirlerinin acılarını karşılıklı tanımalarını istedi.